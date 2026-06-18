Стубб дав прогноз щодо тривалості війни в Україні

Скільки ще триватиме війна

За словами президента Фінляндії, бойові дії в Україні не зупиняться найближчим часом. Александр Стубб вважає, що війна продовжиться ще щонайменше три-чотири місяці.

Фінський лідер прокоментував попередження деяких країн, зокрема Швеції, про можливу атаку Росії на одну з держав НАТО після встановлення миру в Україні. Президент назвав такі прогнози помилковими.

"Я принципово не згоден. Мета Росії - ввести Європу та європейські країни у дисбаланс. Частина цієї гібридної операції - змусити самих європейців вірити в російську атаку. Як президент і головнокомандувач я не бачу жодних доказів", - сказав Стубб.

Якою Росія залишиться навіть після поразки

Александр Стубб наголосив, що стабільна та безпечна Росія критично важлива для Фінляндії. Разом з тим президент зробив декілька прогнозів: