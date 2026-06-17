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Країна НАТО по сусідству з Росією дозволила розміщувати у себе "ядерку"

17:35 17.06.2026 Ср
2 хв
Дискусії щодо цього кроку тривали до останнього моменту
aimg Валерія Абабіна
Країна НАТО по сусідству з Росією дозволила розміщувати у себе "ядерку" Фото: Фінляндія дозволила ядерну зброю (Getty Images)
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Парламент Фінляндії ухвалив закон про скасування заборони на ядерну зброю на території країни. Рішення підтримали 125 депутатів, 61 виступив проти на тлі зростання безпекових ризиків у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Рішення парламенту

У середу депутати проголосували за законопроєкт, який дозволяє:

  • імпорт ядерної зброї
  • її транспортування та постачання
  • потенційне володіння на території країни у межах оборонних потреб

Рішення ухвалене в межах адаптації до стандартів НАТО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році.

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Позиція уряду

Уряд Фінляндії заявив, що зміни спрямовані на посилення стримування в умовах більш непередбачуваного безпекового середовища.

"Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту Фінляндії", - заявив міністр оборони Антті Хакканен у соціальних мережах на платформі X , назвавши цей захід "важливим для безпеки Фінляндії".

Водночас влада підкреслює, що Фінляндія не планує розміщення ядерної зброї на своїй території.

Дискусії у парламенті

Голосування відбулося після тривалих дебатів. Частина опозиції критикувала уряд, заявляючи про відсутність широкого політичного консенсусу щодо такого рішення у сфері безпеки.

Контекст безпеки

Рішення ухвалене на тлі перегляду оборонної політики в Європі через:

  • війну Росії проти України
  • невизначеність щодо майбутніх гарантій безпеки
  • дискусії про стійкість ядерного стримування НАТО

У Європі також обговорюються альтернативні моделі ядерного захисту, зокрема ініціативи Франції щодо розширення свого стримування.

Нагадаємо, у Фінляндії розглядають зміни до законодавства, які стосуються обмежень на ядерну зброю в контексті інтеграції до НАТО та посилення оборонної політики країни.

Зокрема, раніше уряд країни ініціював законодавчі зміни, які можуть дозволити ввезення, транспортування та розміщення ядерної зброї на території Фінляндії в межах союзницьких зобов’язань НАТО.

Також повідомлялося, що чинне законодавство Фінляндії тривалий час забороняло імпорт, зберігання та використання ядерних боєприпасів, однак після вступу до НАТО країна почала перегляд цих норм

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Фінляндія Ядерна зброя
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