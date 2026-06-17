Країна НАТО по сусідству з Росією дозволила розміщувати у себе "ядерку"
Парламент Фінляндії ухвалив закон про скасування заборони на ядерну зброю на території країни. Рішення підтримали 125 депутатів, 61 виступив проти на тлі зростання безпекових ризиків у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Рішення парламенту
У середу депутати проголосували за законопроєкт, який дозволяє:
- імпорт ядерної зброї
- її транспортування та постачання
- потенційне володіння на території країни у межах оборонних потреб
Рішення ухвалене в межах адаптації до стандартів НАТО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році.
Позиція уряду
Уряд Фінляндії заявив, що зміни спрямовані на посилення стримування в умовах більш непередбачуваного безпекового середовища.
"Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту Фінляндії", - заявив міністр оборони Антті Хакканен у соціальних мережах на платформі X , назвавши цей захід "важливим для безпеки Фінляндії".
Водночас влада підкреслює, що Фінляндія не планує розміщення ядерної зброї на своїй території.
Дискусії у парламенті
Голосування відбулося після тривалих дебатів. Частина опозиції критикувала уряд, заявляючи про відсутність широкого політичного консенсусу щодо такого рішення у сфері безпеки.
Контекст безпеки
Рішення ухвалене на тлі перегляду оборонної політики в Європі через:
- війну Росії проти України
- невизначеність щодо майбутніх гарантій безпеки
- дискусії про стійкість ядерного стримування НАТО
У Європі також обговорюються альтернативні моделі ядерного захисту, зокрема ініціативи Франції щодо розширення свого стримування.
Нагадаємо, у Фінляндії розглядають зміни до законодавства, які стосуються обмежень на ядерну зброю в контексті інтеграції до НАТО та посилення оборонної політики країни.
Зокрема, раніше уряд країни ініціював законодавчі зміни, які можуть дозволити ввезення, транспортування та розміщення ядерної зброї на території Фінляндії в межах союзницьких зобов’язань НАТО.
Також повідомлялося, що чинне законодавство Фінляндії тривалий час забороняло імпорт, зберігання та використання ядерних боєприпасів, однак після вступу до НАТО країна почала перегляд цих норм