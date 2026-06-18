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Стубб дал прогноз о продолжительности войны в Украине

15:26 18.06.2026 Чт
2 мин
Президент Финляндии назвал настоящую цель России в отношении стран НАТО
aimg Елена Чупровская
Фото: Президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Война в Украине может длиться еще несколько месяцев. При этом Россия, скорее всего, не пойдет дальше и не планирует напрямую нападать на НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб финскому изданию Hufvudstadsbladet.

Как долго еще продлится война

По словам президента Финляндии, боевые действия в Украине не прекратятся в ближайшее время. Александр Стубб считает, что война продлится еще как минимум три-четыре месяца.

Финский лидер прокомментировал предупреждения некоторых стран, в частности Швеции, о возможном нападении России на одно из государств НАТО после установления мира в Украине. Президент назвал такие прогнозы ошибочными.

"Я принципиально не согласен. Цель России - вывести Европу и европейские страны из равновесия. Часть этой гибридной операции - заставить самих европейцев поверить в российское нападение. Как президент и главнокомандующий я не вижу никаких доказательств", - сказал Стубб.

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Какой останется Россия даже после поражения

Александр Стубб подчеркнул, что стабильная и безопасная Россия критически важна для Финляндии. Вместе с тем президент сделал несколько прогнозов:

  • демократической и открытой страной Россия не станет даже в случае проигрыша войны;
  • скорее всего, РФ останется изолированным государством;
  • экономика России и в дальнейшем будет отставать от развитых стран.

Ранее генерал НАТО Алексус Гринкевич, главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе, заявил, что Россия не решится напасть на страны Балтии, поскольку Москва осознает неизбежное военное поражение в случае конфликта с НАТО.

По его словам, Кремль пока не стремится к прямому столкновению с Западом.

Напомним, 56% украинцев считают, что США подталкивают Киев к уступкам России - таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

В то же время доверие к европейской поддержке растет: 64% опрошенных убеждены, что партнеры из Европы продолжают серьезно помогать Украине.

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