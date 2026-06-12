ua en ru
Пт, 12 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Скільки українців вважають, що США схиляють Київ до поступок: дані опитування

15:00 12.06.2026 Пт
2 хв
Як українці оцінюють підтримку від Європи?
aimg Валерій Ульяненко
Скільки українців вважають, що США схиляють Київ до поступок: дані опитування Фото: українці вважають, що США втомились від війни (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Більшість українців вважають, що США втомилися від війни і схиляють Україну до поступок. Водночас довіра до підтримки від Європи продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, 56% опитаних переконані, що Сполучені Штати відчувають втому від війни та тиснуть на Київ заради поступок Росії.

Читайте також: Трамп довів довіру Європи до США до історичного мінімуму, - опитування

Натомість 30% громадян вважають, що США залишаються надійним союзником. Ще 13% респондентів не змогли дати чіткої відповіді.

Оцінка європейської підтримки

Ситуація щодо європейських партнерів оцінюється значно позитивніше. Більшість українців (64%) вважають, що країни Європи продовжують серйозно допомагати Україні та прагнуть завершити війну на справедливих умовах.

Скільки українців вважають, що США схиляють Київ до поступок: дані опитуванняФото: сприйняття політики США щодо України (kiis.com.ua)

Водночас чверть опитаних (25%) переконана, що європейська підтримка послабилася, і Європа також підштовхує Україну до несправедливого миру.

Скільки українців вважають, що США схиляють Київ до поступок: дані опитуванняФото: сприйняття політики ЄС щодо України (kiis.com.ua)

Порівняно з початком року рівень довіри до країн Європи помітно зріс. У січні 2026 року європейців вважали надійними союзниками 58% українців, тоді як 35% опитаних заявляли, що Європа втомлюється від війни і обсяги її допомоги падають.

Опитування тривало з 7 травня по 3 червня 2026 року у форматі телефонних інтерв'ю. Загалом соціологи опитали 1000 респондентів у всіх підконтрольних уряду регіонах України.

Нагадаємо, 61% українців підтримають припинення вогню за нинішньою лінією фронту - але за умови, що Україна отримає гарантії безпеки, зброю та фінансову підтримку.

Крім того, більш ніж половани українців схвалюють ідею залучення ЗСУ до захисту низки європейських держав, якщо Росія на них нападе.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Україна Війна в Україні
Новини
30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії
30 тисяч "мінімалки", нові контракти і відстрочки: Зеленський розкрив деталі реформи армії
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою