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Генерал НАТО назвав причину страху Росії перед Альянсом

00:09 12.06.2026 Пт
2 хв
Чому у НАТО вважають, що РФ не наважиться на агресію проти країн Балтії?
aimg Пилип Бойко
Генерал НАТО назвав причину страху Росії перед Альянсом Фото: генерал НАТО Алексус Гринкевич (Getty Images)
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Генерал НАТО Алексус Гринкевич упевнений, що Росія не наважиться на агресію проти країн Балтії. Москва усвідомлює неминучість військової поразки у разі конфлікту з Альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Генерал Гринкевич очолює об'єднані сили НАТО в Європі й запевняє, що розвідка працює цілодобово. Військовий особисто вивчає всі отримані дані. На його думку, Кремль зараз не шукає прямого зіткнення з Заходом.

"Я дуже уважно стежив за розвідданими", - сказав він під час панельної дискусії на Берлінському авіасалоні ILA.

Вінський підкреслив, що Альянс має перевагу і диктатор Путін це знає. Гринкевич підкреслив, що НАТО залишається оборонною структурою з величезними ресурсами.

"Росія не прагне конфлікту... Вони розуміють термін "оборонний альянс" і розуміють, що ми маємо низку асиметричних переваг", - зазначив Гринкевич.

Європа нервує через скорочення баз США

Заява генерала пролунала на тлі складних політичних процесів у Вашингтоні, пише FT. США планують скоротити частину своїх військових потужностей на європейському континенті, але залишити "специфічну модель сил": резерви, які мають бути готові до бою за 10, 30 або 180 днів.

Естонія, Литва та Латвія бачать у цьому загрозу. Вони бояться прогалин у безпеці. Проте Гринкевич намагається заспокоїти союзників. Він вважає систему стримування надійною.

В НАТО завжди готові

Генерал НАТО назвав причину страху Росії перед АльянсомГенера Гринкевич заявив про готовність НАТО до оборони (Інфографіка РБК-Україна)

Гринкевич також керує Європейським командуванням США й стверджує, що його головна мета - зробити ціну нападу для Росії неприйнятною.

"Завдання полягає в тому, щоб Росія розуміла: якщо вони спробують щось у країнах Балтії, у неї нічого не вийде. Оскільки вони знають, що їм це не вдасться, вони не ризикнуть на щось подібне", - підкреслив генерал.

Сили НАТО перебувають у стані високої бойової готовності. Жодних зволікань не буде, стверджує генерал.

Він додав: "Коли люди запитують мене: чи готові ви битися прямо сьогодні? Безумовно".

Що відомо про провокації РФ проти країн НАТО

Дрони окупантів все частіше потрапляють в країни Альянсу. Особливо занепокоїв країни НАТО нещодавній інцидент з дронами в Румунії, коли в місті Галац БпЛА "Герань" звалився на дах будинку - постраждали люди.

Тим часом Латвія вже розпочала встановлення "зубів дракона" та протитанкових ровів вздовж усього кордону з Росією. Бар'єри розміщені трьома рядами завширшки близько 10 метрів, кожен елемент важить півтори тонни.

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