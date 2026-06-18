Стубб дав прогноз щодо тривалості війни в Україні
Війна в Україні може тривати ще кілька місяців. При цьому Росія, найімовірніше, не піде далі і не планує прямо нападати на НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб фінському виданню Hufvudstadsbladet.
Скільки ще триватиме війна
За словами президента Фінляндії, бойові дії в Україні не зупиняться найближчим часом. Александр Стубб вважає, що війна продовжиться ще щонайменше три-чотири місяці.
Фінський лідер прокоментував попередження деяких країн, зокрема Швеції, про можливу атаку Росії на одну з держав НАТО після встановлення миру в Україні. Президент назвав такі прогнози помилковими.
"Я принципово не згоден. Мета Росії - ввести Європу та європейські країни у дисбаланс. Частина цієї гібридної операції - змусити самих європейців вірити в російську атаку. Як президент і головнокомандувач я не бачу жодних доказів", - сказав Стубб.
Якою Росія залишиться навіть після поразки
Александр Стубб наголосив, що стабільна та безпечна Росія критично важлива для Фінляндії. Разом з тим президент зробив декілька прогнозів:
- демократичною та відкритою країною Росія не стане навіть у разі програшу війни;
- найімовірніше, РФ залишиться ізольованою державою;
- економіка Росії й надалі відставатиме від розвинених країн.
Раніше генерал НАТО Алексус Гринкевич, головнокомандувач об'єднаних сил Альянсу в Європі, заявив, що Росія не наважиться напасти на країни Балтії, бо Москва усвідомлює неминучу військову поразку в разі конфлікту з НАТО.
За його словами, Кремль наразі не шукає прямого зіткнення із Заходом.
Нагадаємо, 56% українців вважають, що США підштовхують Київ до поступок Росії - такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Натомість довіра до європейської підтримки зростає: 64% опитаних переконані, що партнери з Європи продовжують серйозно допомагати Україні.