ua en ru
Чт, 18 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Стубб дал прогноз о продолжительности войны в Украине

15:26 18.06.2026 Чт
2 мин
Президент Финляндии назвал настоящую цель России в отношении стран НАТО
aimg Елена Чупровская
Стубб дал прогноз о продолжительности войны в Украине Фото: Президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Война в Украине может длиться еще несколько месяцев. При этом Россия, скорее всего, не пойдет дальше и не планирует напрямую нападать на НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб финскому изданию Hufvudstadsbladet.

Как долго еще продлится война

По словам президента Финляндии, боевые действия в Украине не прекратятся в ближайшее время. Александр Стубб считает, что война продлится еще как минимум три-четыре месяца.

Финский лидер прокомментировал предупреждения некоторых стран, в частности Швеции, о возможном нападении России на одно из государств НАТО после установления мира в Украине. Президент назвал такие прогнозы ошибочными.

"Я принципиально не согласен. Цель России - вывести Европу и европейские страны из равновесия. Часть этой гибридной операции - заставить самих европейцев поверить в российское нападение. Как президент и главнокомандующий я не вижу никаких доказательств", - сказал Стубб.

Читайте также: Страна НАТО, граничащая с Россией, разрешила размещать на своей территории "ядерку"

Какой останется Россия даже после поражения

Александр Стубб подчеркнул, что стабильная и безопасная Россия критически важна для Финляндии. Вместе с тем президент сделал несколько прогнозов:

  • демократической и открытой страной Россия не станет даже в случае проигрыша войны;
  • скорее всего, РФ останется изолированным государством;
  • экономика России и в дальнейшем будет отставать от развитых стран.

Ранее генерал НАТО Алексус Гринкевич, главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе, заявил, что Россия не решится напасть на страны Балтии, поскольку Москва осознает неизбежное военное поражение в случае конфликта с НАТО.

По его словам, Кремль пока не стремится к прямому столкновению с Западом.

Напомним, 56% украинцев считают, что США подталкивают Киев к уступкам России - таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

В то же время доверие к европейской поддержке растет: 64% опрошенных убеждены, что партнеры из Европы продолжают серьезно помогать Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финляндия Война в Украине
Новости
Повреждено "сердце" нефтеперерабатывающего завода в Москве: что известно
Повреждено "сердце" нефтеперерабатывающего завода в Москве: что известно
Аналитика
Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья