Стубб дал прогноз о продолжительности войны в Украине

Война в Украине может длиться еще несколько месяцев. При этом Россия, скорее всего, не пойдет дальше и не планирует напрямую нападать на НАТО.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб финскому изданию Hufvudstadsbladet.

Как долго еще продлится война

По словам президента Финляндии, боевые действия в Украине не прекратятся в ближайшее время. Александр Стубб считает, что война продлится еще как минимум три-четыре месяца.

Финский лидер прокомментировал предупреждения некоторых стран, в частности Швеции, о возможном нападении России на одно из государств НАТО после установления мира в Украине. Президент назвал такие прогнозы ошибочными.

"Я принципиально не согласен. Цель России - вывести Европу и европейские страны из равновесия. Часть этой гибридной операции - заставить самих европейцев поверить в российское нападение. Как президент и главнокомандующий я не вижу никаких доказательств", - сказал Стубб.

Какой останется Россия даже после поражения

Александр Стубб подчеркнул, что стабильная и безопасная Россия критически важна для Финляндии. Вместе с тем президент сделал несколько прогнозов: