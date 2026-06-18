Стубб дал прогноз о продолжительности войны в Украине
Война в Украине может длиться еще несколько месяцев. При этом Россия, скорее всего, не пойдет дальше и не планирует напрямую нападать на НАТО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб финскому изданию Hufvudstadsbladet.
Как долго еще продлится война
По словам президента Финляндии, боевые действия в Украине не прекратятся в ближайшее время. Александр Стубб считает, что война продлится еще как минимум три-четыре месяца.
Финский лидер прокомментировал предупреждения некоторых стран, в частности Швеции, о возможном нападении России на одно из государств НАТО после установления мира в Украине. Президент назвал такие прогнозы ошибочными.
"Я принципиально не согласен. Цель России - вывести Европу и европейские страны из равновесия. Часть этой гибридной операции - заставить самих европейцев поверить в российское нападение. Как президент и главнокомандующий я не вижу никаких доказательств", - сказал Стубб.
Какой останется Россия даже после поражения
Александр Стубб подчеркнул, что стабильная и безопасная Россия критически важна для Финляндии. Вместе с тем президент сделал несколько прогнозов:
- демократической и открытой страной Россия не станет даже в случае проигрыша войны;
- скорее всего, РФ останется изолированным государством;
- экономика России и в дальнейшем будет отставать от развитых стран.
Ранее генерал НАТО Алексус Гринкевич, главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе, заявил, что Россия не решится напасть на страны Балтии, поскольку Москва осознает неизбежное военное поражение в случае конфликта с НАТО.
По его словам, Кремль пока не стремится к прямому столкновению с Западом.
Напомним, 56% украинцев считают, что США подталкивают Киев к уступкам России - таковы данные опроса Киевского международного института социологии.
В то же время доверие к европейской поддержке растет: 64% опрошенных убеждены, что партнеры из Европы продолжают серьезно помогать Украине.