Сценарій був прогнозований. Експерт пояснив, чому окупанти активізували наступ на Куп'янськ

Російські загарбники поновили інтенсивні наступальні дії на сході України під Куп'янськом, проводячи атаки при підтримці техніки. Сили оборони готувалися до подібного сценарію.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Аналітик звертає увагу на те, що російський наступ у районі Куп'янська активізувався після того, як відбулось перекидання ворогом резервів. Зокрема, на цьому відтинку фронту діє одна з відновлених танкових армій інтервентів.

"У чому особливість зміни ситуації? Якщо раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ та угруповання "Хортиця" Олександр Сирський казав, що там переважно наступали штурмові загони без техніки, то зараз техніка з'явилася і погодні умови дозволили росіянам її застосовувати", - розповів він.

І до того ж видно, що противник намагається розвинути успіх не лише із Синьківки, а з Крохмального та Табаївки, додає Мусієнко у бесіді з виданням.

На думку експерта, такий сценарій був прогнозований, і українські захисники до нього готувалися. Правильна оборона дозволяє тримати ситуацію під контролем, відбивати ворожі атаки і не давати окупантам розвинути оперативно-стратегічний успіх.

Війська РФ намагаються наступати на Куп'янськ із двох напрямків (фото: скрін карти deepstatemap.live)

Бойові дії під Куп'янськом

Нагадаємо, вчора, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Раніше британське видання The Telegraph писало, що війска РФ нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області у січні. Додамо, як припускає Генштаб Естонії, російські загарбники найближчими тижнями можуть спробувати атакувати прикордоння Харківської області.

27 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.