РФ найближчими тижнями спробує атакувати прикордоння Харківської області, - Генштаб Естонії

Росія найближчими тижнями може спробувати атакувати в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей.

Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його прогнозами, спробу наступу на прикордонні Харківської області буде зроблено для того, щоб відвернути українських військових від Куп'янського напрямку, який перебуває під основним ударом російських військ.

За його словами, на Донецькому напрямку найактивніші бої йдуть під Бахмутом, Авдіївкою та Донецьком.

"І цілком очевидно, що основний наголос у наступі робиться на Авдіївку, де, за повідомленнями, путінські підрозділи також були помічені як такі, що проводять розвідку і різні маневри всередині міста. Але це не означає, що їм вдалося прорватися або що вони перешкоджають логістиці українських збройних сил", - сказав полковник.

Він зазначив, що на Запорізькому напрямку активні бої йдуть переважно на південь від Великої Новосілки, де жодна зі сторін не просувається вперед.

На Херсонському напрямку українські підрозділи утримують плацдарм на східному березі Дніпра, зв'язуючи там підрозділи збройних сил Росії, які не змогли відтіснити українців, незважаючи на різні спроби наступу.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті протягом доби сталося 82 бойові зіткнення. Російські загарбники масштабно атакували на Мар'їнському напрямку.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулися вздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька). Також ЗСУ відкинули росіян на північний схід від Заповітного Бажання і просунулися на південний захід від Мирного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.