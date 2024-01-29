Сценарий был прогнозирован. Эксперт объяснил, почему враг активизировал наступление на Купянск

Российские захватчики возобновили интенсивные наступательные действия на востоке Украины под Купянском, проводя атаки при поддержке техники. Силы обороны готовились к подобному сценарию.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Аналитик обращает внимание на то, что российское наступление в районе Купянска активизировалось после того, как произошла переброска врагом резервов. В частности, на этом участке фронта действует одна из восстановленных танковых армий интервентов.

"В чем особенность изменения ситуации? Если ранее командующий Сухопутных войск ВСУ и группировки "Хортица" Александр Сырский говорил, что там в основном наступали штурмовые отряды без техники, то сейчас техника появилась и погодные условия позволили россиянам ее применять", - рассказал он.

К тому же видно, что противник пытается развить успех не только из Синьковки, а из Крахмального и Табаевки, добавляет Мусиенко в беседе с изданием.

По мнению эксперта, такой сценарий был прогнозируемым, и украинские защитники к нему готовились. Правильная оборона позволяет держать ситуацию под контролем, отражать вражеские атаки и не давать оккупантам развить оперативно-стратегический успех.

Войска РФ пытаются наступать на Купянск с двух направлений (фото: скрин карты deepstatemap.live)

Боевые действия под Купянском

Напомним, вчера, 28 января, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Ранее британское издание The Telegraph писало, что войска РФ якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области в январе. Добавим, как предполагает Генштаб Эстонии, российские захватчики в ближайшие недели могут попытаться атаковать пограничники Харьковской области.

27 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.