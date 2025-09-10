UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Стрімкий напад": Макрон відреагував на вторгнення російських "Шахедів" у Польщу

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Франції Еммануель Макрон засудив вторгнення російських дронів у польський повітряний простір під час атаки на Україну. Він закликав Росію покласти край цьому "стрімкому нападу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соцмережі Х.

Макрон назвав неприйнятним вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки Росії на Україну. 

" Я засуджую це найрішучішим чином та закликаю Росію покласти край цьому стрімкому нападу", - написав французький лідер.

Також він висловив "повну солідарність з польським народом та його урядом".

Французький президент повідомив, що незабаром планує розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. 

"Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників", - підкреслив Макрон.

Російські дрони вночі влетіли до Польщі

У ніч на середу, 10 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Польщі. Для відбиття загрози була залучена авіація.

Через масовану атаку та потенційну небезпеку для країни тимчасово призупинили роботу аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Після інциденту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінове засідання уряду, а глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що "є підстави вважати, що це було навмисне, а не випадкове порушення".

Як повідомляють ЗМІ, у Польщі вперше було пошкоджено житловий будинок внаслідок атаки РФ.

Тим часом профільний ресурс Defense Express вважає, що російські війська вже кілька місяців готували удари по Польщі та Литві, адже щонайменше з червня використовують 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Все, що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніФранціяАтака дронів