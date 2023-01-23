Стріляти вже нічим? У росіян наказ жорсткої економії боєприпасів, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

Головне управління розвідки Міноборони нагадує, що за кожний воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

"За всіма позиціями. Наказ. Жорстка економія боєприпасів", - повідомляє він у перехопленні розвідки.

Днями РБК-Україна повідомляло, як окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.

Крім того, ми писали, що жінка обговорює з окупантом ганебний стан мобілізації в РФ та пояснює, що до армії забирають непридатних за здоров'ям осіб.

Нагадаємо, що російський військовий розповів знайомому, що ротація його чекає не раніше квітня, а ситуація зараз не з найкращих, адже в них зовсім немає техніки й воювати доводиться лише за допомогою мінометів та автоматів.

Військовий Російської Федерації, що зараз знаходиться на війні в Україні, розповів, що в полку, який мав їх замінити в січні, вже налічуються десятки травмованих.

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