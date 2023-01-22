Окупант розповів товаришу, що насправді трапилось у Макіївці (перехоплення)
Окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.
За його словами, командування прийняло рішення розмістити окупантів занадто близько до фронту, що і зробило їх вразливими.
"Удар який був по Макіївці, у ніч з 31 на 1, це повний капець. Але такі випадки вже були. Там можна було все грамотно зробити… поселити людей в лісі, у землянках", - сказав окупант.
Він відзначив, що на території ПТУ, у якому було знищено росіян, знаходились також бочки з паливом, озброєння та транспорт.
Росіянин поскаржився на місцевих жителів, котрі фотографують їх позиції, а потім здають їх українським військовим.
Зазначимо, швидше за все, йдеться про удар по мобілізованих росіянах, яких розмістили у приміщенні ПТУ №19. Російська сторона підтвердила загибель кількох десятків військовослужбовців.
Внаслідок удару будівлю училища повністю зруйновано. Детальніше про це читайте у матеріалі "Пряме попадання і багато 200-х: що відомо про удар по окупантах у Макіївці".
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