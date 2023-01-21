ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гребуть всіх. Росіяни жаліються на мобілізацію та рівень підготовки окупантів, - ГУР

Новость на русском →
Росія, Субота 21 січня 2023 18:28
Гребуть всіх. Росіяни жаліються на мобілізацію та рівень підготовки окупантів, - ГУР Фото: Росіяни жаліються на мобілізацію та рівень підготовки окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Жінка обговорює з окупантом ганебний стан мобілізації в РФ та пояснює, що до армії забирають непридатних за здоров'ям осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР МО України.

"Ще невідомо, що буде далі. Сьогодні з Катюхою розмовляла, гребуть всіх, абсолютно. Косих, кульгавих, всіх. Навіть знайомий є, у нього операція, а йому сказали прийти через 10 днів", - жаліється жінка.

Окупант був здивований, адже раніше повідомлялось про "завершення" мобілізації в РФ. Також він розповів, що мобілізованих ставлять на лінію оборони, а інших військових на передній край.

"Саш, а куди цих мобілізованих на передову? Їх дружини постійно плачуть і вони здаються у полон", - додала жінка.

Нагадаємо, що російський військовий розповів знайомому, що ротація його чекає не раніше квітня, а ситуація зараз не з найкращих, адже в них зовсім немає техніки й воювати доводиться лише за допомогою мінометів та автоматів.

Військовий Російської Федерації, що зараз знаходиться на війні в Україні, розповів, що в полку, який мав їх замінити в січні, вже налічуються десятки травмованих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
Кіпр готовий відправити Україні танки Т-80У в обмін на німецькі Leopard, - ЗМІ
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна