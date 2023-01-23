Стрелять уже нечем? У россиян приказ жесткой экономии боеприпасов, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки в Telegram.

Главное управление разведки Минобороны напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

"По всем позициям. Приказ. Жесткая экономия боеприпасов", - сообщает он в перехвате разведки.

На днях РБК-Украина сообщало, как оккупант пожаловался знакомому, что в новогодних взрывах в Макеевке виновато руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.

Кроме того, мы писали, что женщина обсуждает с оккупантом позорное состояние мобилизации в РФ и объясняет, что в армию забирают непригодных по здоровью лиц.

Напомним, что российский военный рассказал знакомому, что ротация его ждет не раньше апреля, а ситуация сейчас не из лучших, ведь у них совсем нет техники и воевать приходится только с помощью минометов и автоматов.

Находящийся на войне в Украине военный Российской Федерации рассказал, что в полку, который должен их заменить в январе, уже насчитываются десятки травмированных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.