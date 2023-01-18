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Багато 200-х та 300-х. Окупант скаржиться, що в них зовсім немає військової техніки (перехоплення)

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Україна , Середа 18 січня 2023 18:57
Багато 200-х та 300-х. Окупант скаржиться, що в них зовсім немає військової техніки (перехоплення) Фото: військовий РФ скаржиться знайомому, що в них залишились лише міномети та автомати (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російський військовий розповідає знайомому, що ротація його чекає не раніше квітня, а ситуація зараз не з найкращих, адже в них зовсім немає техніки й воювати доводиться лише за допомогою мінометів та автоматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

"Тут жах **ать його в рот... Ось 2,5 км від "укропів" стою, за**али перестрілки, є*ані. 200-х - до*уя, 300-х - до*уя, пиз**ць! Думав, я на курорт поїду, я *бав такий курорт", - розповів окупант.

Російський військовий також розповів своєму знайомому, що не дивлячись на значну кількість військових, переваги на полі бою вони не мають.

"Техніки немає. Х*лі, лише мінометами ху**ять перестрілки, на**й, наші мінометами ху**ять, вони мінометам, і все, а ми х*лі з автоматами", - додав військовий РФ.

На запитання співрозмовника, що сталося з їхньою технікою, окупант відповів, що її знищили збройні сили України, та наразі окупанти чекають коли ж прийде нова.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, що група озброєних кулеметами росіян попутками втекли з України, після чого самостійно здались в поліцію.

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