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Росіяни зазнають втрат ще під час навчання в Росії (перехоплення)

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Росія, Четвер 19 січня 2023 18:59
Росіяни зазнають втрат ще під час навчання в Росії (перехоплення) Фото: росіяни стають 300-тими, ще під час навчання в Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військовий Російської Федерації, що зараз знаходиться на війні в Україні, розповів, що в полку, який мав їх замінити в січні, вже налічуються десятки травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

"Говорять те, що там ті, хто сидить зараз в Ульянівську, що вже точно в січні вони їдуть змінювати нас - це вже точно. В Ульянівську вже (вони не були ніде, ні в Україні, ніде) тридцять 300-х", - розповів російський військовий.

Він пояснив, що солдати від п'янок та передозувань замерзають на холоді, до того ж нерідко б'ються між собою.

Також окупант розповів дівчині, що його військові напившись почали кидати гранати, тим самим здавши свої позиції збройним силам України.

"Вчора наші дострілялись - 1-ша рота наша. Гранати кидали прсто, ну, п'яні, доприколювались, коротше - 16 штук прилетіло туди. Ну вони здали, по ходу, свої позиції, й туди прилетіло", - сказав він.

Нагадаємо, під час одного з перехоплень українська розвідка дізналась, що група озброєних кулеметами росіян попутками втекли з України, після чого самостійно здались в поліцію.

Також розвідка перехопила розмову в якій окупант скаржиться, що в них зовсім немає військової техніки.

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