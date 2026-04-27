Замах на Трампа: стрілець залишив записку про "сюрприз"

Підозрюваний у стрілянині під час прийому президентом США Дональдом Трампом Асоціації кореспондентів при Білому домі залишив записку своїм рідним перед тим, як здійснити напад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними видання, 31-річний Коул Аллен заздалегідь написав звернення до батьків, колег та сторонніх людей, у якому висловив вибачення за свої майбутні дії.
"Я вибачаюся перед усіма... хто постраждав до того, як я зміг спробувати це зробити, перед усіма, хто може постраждати після цього, незалежно від мого успіху чи невдачі", - йдеться у записці.
Він написав, що, можливо, "багатьом людям сьогодні зробив сюрприз", і хоча він Дональда Трампа прямо не згадував, у своїх заявах він критикував його та адміністрацію, передають журналісти.
Пояснюючи мотиви, Аллен написав, що вважає відповідальність політичних представників особистою.
"Те, що роблять мої представники, відображається на мені", - йдеться у записці.
Він також додав, що це була "перша реальна можливість, яку я мав, щось із цим зробити".
Нагадаємо, в ніч на 26 квітня (за київським часом) у готелі Washington Hilton відбувалася вечеря за участі президента США Дональд Трамп, його дружини, представників адміністрації Білого дому та журналістів.
Загалом на заході було близько 2600 осіб.
Під час події озброєний чоловік спробував прорвати охорону, після чого сталася стрілянина.
Нападник мав при собі дробовик, пістолет і кілька ножів. Його затримали та доставили до лікарні університету Говарда.
Правоохоронці ідентифікували стрільця як 31-річного Коула Томаса Аллена.
Він проживає в передмісті Лос-Анджелеса Торренсі та працює вчителем.
Також відомо, що раніше він брав участь в антитрампівському протесті "Без королів" у Каліфорнії. Підозрюваний має постати перед судом 27 квітня.