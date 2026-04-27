Покушение на Трампа: стрелок оставил записку о "сюрпризе"

10:52 27.04.2026 Пн
2 мин
Что именно он написал?
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Подозреваемый в стрельбе во время приема президентом США Дональдом Трампом Ассоциации корреспондентов при Белом доме оставил записку своим родным перед тем, как совершить нападение.

По данным издания, 31-летний Коул Аллен заранее написал обращение к родителям, коллегам и посторонним людям, в котором выразил извинения за свои будущие действия.

"Я извиняюсь перед всеми... кто пострадал до того, как я смог попытаться это сделать, перед всеми, кто может пострадать после этого, независимо от моего успеха или неудачи", - говорится в записке.

Он написал, что, возможно, "многим людям сегодня сделал сюрприз", и хотя он Дональда Трампа прямо не упоминал, в своих заявлениях он критиковал его и администрацию, передают журналисты.

Объясняя мотивы, Аллен написал, что считает ответственность политических представителей личной.

"То, что делают мои представители, отражается на мне", - говорится в записке.

Он также добавил, что это была "первая реальная возможность, которую я имел, что-то с этим сделать".

Стрельба в отеле Washington Hilton

Напомним, в ночь на 26 апреля (по киевскому времени) в отеле Washington Hilton проходил ужин с участием президента США Дональд Трамп, его жены, представителей администрации Белого дома и журналистов.

Всего на мероприятии было около 2600 человек.

Во время события вооруженный мужчина попытался прорвать охрану, после чего произошла стрельба.

Нападавший имел при себе дробовик, пистолет и несколько ножей. Его задержали и доставили в больницу университета Говарда.

Правоохранители идентифицировали стрелка как 31-летнего Коула Томаса Аллена.

Он проживает в пригороде Лос-Анджелеса Торренси и работает учителем.

Также известно, что ранее он участвовал в антитрамповском протесте "Без королей" в Калифорнии. Подозреваемый должен предстать перед судом 27 апреля.

