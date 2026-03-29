У США спалахнула нова хвиля протестів під гаслом "Без королів"

У Сполучених Штатах у суботу, 28 березня, пройшла нова хвиля протестів під гаслом "No Kings" ("Без королів"), спрямованих проти політики президента Дональда Трампа. Учасники акцій виступали, зокрема, проти війни в Ірані, жорстких дій федеральних імміграційних служб та зростання вартості життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Організатори протестів заявили, що виступають проти спроб Трампа правити країною "як тиран".

"Трамп хоче правити нами як тиран. Але це Америка, і влада належить народу - а не самозваним королям чи їхнім мільярдерським поплічникам", - заявили організатори.

У Білому домі у відповідь зневажливо назвали ці акції "сеансами терапії від розладу, спричиненого Трампом", та додали, що єдині, кому це не байдуже, - це "журналісти, яким платять за висвітлення цих подій".

У яких містах проходили акції?

Протягом дня демонстрації охопили майже всі великі міста США, зокрема Нью-Йорк, Вашингтон і Лос-Анджелес.

У столиці протестувальники заполонили центральні вулиці, вишикувалися на сходах Меморіалу Лінкольна та зібралися на Національному моллі.

Як і під час попередніх акцій "Без королів", учасники мітингів приносили опудала Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса та інших представників адміністрації. Частина протестувальників закликала до їхнього усунення та арешту.

Одним із головних осередків протесту стала Міннесота. Саме там у січні федеральні імміграційні агенти вбили двох американських громадян - Рене Ніколь Гуд та Алекса Претті, що викликало хвилю обурення і загальнонаціональні протести проти імміграційної політики адміністрації Трампа.

Цього дня тисячі людей зібралися біля Капітолію штату в Сент-Полі, де на сцену також вийшли відомі представники Демократичної партії.

До акції долучився й музикант Брюс Спрінгстін, який виконав пісню "Streets of Minneapolis", присвячену протестам проти імміграційної політики.

У Нью-Йорку тисячі людей заповнили Таймс-сквер і рушили маршем через Мідтаун на Мангеттені, через що поліції довелося перекривати рух на вулицях.

Арешти

Водночас у кількох містах не обійшлося без інцидентів. У Лос-Анджелесі, за даними Міністерства внутрішньої безпеки США, затримали двох людей за напад на федеральних правоохоронців. У відомстві заявили, що натовп оточив федеральну будівлю Ройбал і почав кидати предмети в агентів, унаслідок чого двох офіцерів було поранено.

Поліція Лос-Анджелеса також повідомила про "численні арешти" після того, як протестувальники не виконали вимоги розійтися в районі біля федеральної в'язниці. За інформацією правоохоронців, федеральні сили застосували "нелетальні заходи" для розгону натовпу.

Арешти також відбулися в Далласі після незначних сутичок, що спалахнули, коли контрпротестувальники перекрили вулиці та зірвали марш "Без королів".

Попри це, організатори наголошують, що акції загалом залишаються мирними, хоча в кількох штатах уже мобілізували підрозділи Національної гвардії.