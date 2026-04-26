Стрелок хотел убить Трампа и как можно больше чиновников администрации, - Левитт

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подозреваемый стрелок, который ворвался ночью на ужин, был намерен открыть огонь по президенту США Дональду Трампу и чиновникам администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Левитт в соцсети Х.

По ее словам, ужин Ассоциации корреспондентов Белого должен был стать веселом вечером шутками и празднованием свободы слова. Однако по итогу он был сорван попыткой покушения.

"Безумец стремился убить президента и как можно больше высокопоставленных чиновников администрации Трампа", - заявила Левитт.

Она отметила, что находилась с президентом и первой леди Меланией за кулисами после того, как Секретная служба США быстро их эвакуировала.

Левитт добавила, что "Трамп был поистине бесстрашен", напомнив его слова о том, что политическому насилию должен быть положен конец.

"Спасибо правоохранительным органам за то, что они обеспечили нашу безопасность, включая храброго агента, который получил пулю в грудь и немедленно обезвредил стрелка", - резюмировала она.