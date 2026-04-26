МЗС засудило стрілянину на заході Трампа, там була посол України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив стрілянину, яка сталася під час вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра у соцмережі X.

"Ми засуджуємо стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі", - заявив Сибіга.

За його словами, українська сторона з полегшенням сприйняла інформацію про те, що ніхто з учасників заходу не постраждав.

"Із полегшенням відзначаємо, що Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс та інші учасники не постраждали", - зазначив він.

Водночас на заході перебувала посолка України у США Ольга Стефанішина. За її словами, стрільця знешкодили під час спроби проникнути до приміщення.

"Президентом та Першою леді США все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрілка знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати", - повідомила вона.

Стефанішина також оприлюднила фото, зроблені за кілька хвилин до та після інциденту.

Спроба замаху на Трампа

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні пролунали постріли, після чого Дональда Трампа терміново евакуювали із зали. Разом із ним на заході перебували перша леді, віцепрезидент та члени уряду. За даними Секретної служби, стрільця затримали, його особу та мотиви встановлюють.