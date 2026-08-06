Стрибок цін на АЗС: в АМКУ зробили важливу заяву

Головне: Розслідування триває : АМКУ ще у березні відкрив справу щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій (можливої змови) між мережами АЗС через різке подорожчання пального.

: АМКУ ще у березні відкрив справу щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій (можливої змови) між мережами АЗС через різке подорожчання пального. Нова хвиля підвищення цін : Наприкінці липня керівництво Комітету окремо обговорило нове зростання цін із найбільшими мережами АЗС.

: Наприкінці липня керівництво Комітету окремо обговорило нове зростання цін із найбільшими мережами АЗС. Рекомендації операторам : АМКУ закликав мережі формувати ціни виключно на основі об'єктивних економічних чинників і дотримуватися законодавства про конкуренцію.

: АМКУ закликав мережі формувати ціни виключно на основі об'єктивних економічних чинників і дотримуватися законодавства про конкуренцію. Скарги від водіїв : До АМКУ надходили звернення громадян щодо підвищення вартості палива на АЗС в Україні.

: До АМКУ надходили звернення громадян щодо підвищення вартості палива на АЗС в Україні. Остаточного рішення ще немає: Провадження щодо можливих порушень на ринку пального наразі триває, рішення у справі АМКУ ще не ухвалив.

Справа через різке подорожчання пального

У Комітеті зазначили, що після різкого стрибка цін на бензин і дизель на початку березня 2026 року було розпочато перевірку ситуації на ринку.

Уже 9 березня АМКУ відкрив справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів автозаправних станцій. Остаточне рішення у справі ще не ухвалене.

Мережам АЗС дали рекомендації

23 квітня Комітет видав рекомендації учасникам паливного ринку. У них АЗС закликали формувати та змінювати ціни лише на підставі об'єктивних економічних факторів із дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

У відповідь оператори повідомили АМКУ, що врахували ці рекомендації та заявили про самостійне формування цін відповідно до ринкових умов.

Що кажуть в АМКУ про нинішні ціни

У відповіді на запит РБК-Україна Комітет зазначив, що ціни на нафтопродукти в Україні не підлягають державному регулюванню. Вільне ціноутворення передбачає, що вартість пального формується балансом попиту та пропозиції, тому АМКУ не здійснює державне регулювання цін.

Водночас в АМКУ повідомили виданню, що отримували звернення громадян щодо різкого подорожчання пального та постійно аналізують стан конкуренції на ринку. У разі виявлення порушень обіцяють вживати заходів відповідно до законодавства.

Нове зростання цін вже обговорили з мережами

Крім того, 31 липня голова АМКУ провів робочу зустріч із представниками найбільших мереж АЗС.

Сторони обговорили нову хвилю подорожчання пального, яку пов'язують із загостренням ситуації на Близькому Сході, а також заходи для мінімізації наслідків паливної кризи для України.

Які ціни пропонують АЗС зараз

Після стрімкого подорожчання наприкінці липня ціни на пальне в Україні тимчасово стабілізувалися. Станом на 6 серпня найбільші мережі АЗС не змінювали роздрібні цінники порівняно з попереднім днем, однак вартість бензину й дизеля залишається на рекордно високих рівнях.

Фото: ціни на АЗС станом на 6 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевший бензин А-95 серед найбільших мереж коштує 79,90 грн/л, тоді як найдорожчий - 85,40 грн/л. Дизельне пальне продають за ціною від 89,90 грн/л до 95,90 грн/л (преміальне сягає 98,90 грн/л), а автогаз - від 42,90 грн/л до 44,50 грн/л.