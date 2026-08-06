Стрибок цін на АЗС: в АМКУ зробили важливу заяву

Антимонопольний комітет України продовжує розслідування щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій між найбільшими мережами АЗС, відкрите після різкого стрибка цін на пальне у березні. Водночас наприкінці липня АМКУ окремо обговорив з учасниками ринку нову хвилю подорожчання.
Про це йдеться у відповіді Антимонопольного комітету України на запит РБК-Україна.
Головне:
У Комітеті зазначили, що після різкого стрибка цін на бензин і дизель на початку березня 2026 року було розпочато перевірку ситуації на ринку.
Уже 9 березня АМКУ відкрив справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій операторів автозаправних станцій. Остаточне рішення у справі ще не ухвалене.
23 квітня Комітет видав рекомендації учасникам паливного ринку. У них АЗС закликали формувати та змінювати ціни лише на підставі об'єктивних економічних факторів із дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
У відповідь оператори повідомили АМКУ, що врахували ці рекомендації та заявили про самостійне формування цін відповідно до ринкових умов.
У відповіді на запит РБК-Україна Комітет зазначив, що ціни на нафтопродукти в Україні не підлягають державному регулюванню. Вільне ціноутворення передбачає, що вартість пального формується балансом попиту та пропозиції, тому АМКУ не здійснює державне регулювання цін.
Водночас в АМКУ повідомили виданню, що отримували звернення громадян щодо різкого подорожчання пального та постійно аналізують стан конкуренції на ринку. У разі виявлення порушень обіцяють вживати заходів відповідно до законодавства.
Крім того, 31 липня голова АМКУ провів робочу зустріч із представниками найбільших мереж АЗС.
Сторони обговорили нову хвилю подорожчання пального, яку пов'язують із загостренням ситуації на Близькому Сході, а також заходи для мінімізації наслідків паливної кризи для України.
Після стрімкого подорожчання наприкінці липня ціни на пальне в Україні тимчасово стабілізувалися. Станом на 6 серпня найбільші мережі АЗС не змінювали роздрібні цінники порівняно з попереднім днем, однак вартість бензину й дизеля залишається на рекордно високих рівнях.
Фото: ціни на АЗС станом на 6 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевший бензин А-95 серед найбільших мереж коштує 79,90 грн/л, тоді як найдорожчий - 85,40 грн/л. Дизельне пальне продають за ціною від 89,90 грн/л до 95,90 грн/л (преміальне сягає 98,90 грн/л), а автогаз - від 42,90 грн/л до 44,50 грн/л.