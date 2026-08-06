Скачок цен на АЗС: в АМКУ сделали важное заявление

Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование возможных антиконкурентных согласованных действий между крупнейшими сетями АЗС, открытое после резкого скачка цен на топливо в марте. В то же время, в конце июля АМКУ отдельно обсудил с участниками рынка новую волну подорожания.
Об этом говорится в ответе Антимонопольного комитета Украины по запросу РБК-Украина.
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В Комитете отметили, что после резкого скачка цен на бензин и дизель в начале марта 2026 года была начата проверка ситуации на рынке.
Уже 9 марта АМКУ открыл дело по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий операторов автозаправочных станций. Окончательное решение по делу еще не принято.
23 апреля Комитет дал рекомендации участникам топливного рынка. В них АЗС призывали формировать и изменять цены только на основе объективных экономических факторов с соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.
В ответ операторы сообщили АМКУ, что учли эти рекомендации и заявили о самостоятельном формировании цен в соответствии с рыночными условиями.
В ответе на запрос РБК-Украина Комитет отметил, что цены на нефтепродукты в Украине не подлежат государственному регулированию. Свободное ценообразование предполагает, что стоимость горючего формируется балансом спроса и предложения, поэтому АМКУ не осуществляет государственное регулирование цен.
В то же время в АМКУ сообщили изданию, что получали обращения граждан о резком удорожании топлива и постоянно анализируют состояние конкуренции на рынке. В случае выявления нарушений обещают принимать меры в соответствии с законодательством.
Кроме того, 31 июля глава АМКУ провел рабочую встречу с представителями крупнейших сетей АЗС.
Стороны обсудили новую волну удорожания топлива, связываемую с обострением ситуации на Ближнем Востоке, а также меры по минимизации последствий топливного кризиса для Украины.
После стремительного подорожания в конце июля цены на топливо в Украине временно стабилизировались. На 6 августа крупнейшие сети АЗС не меняли розничные ценники по сравнению с предыдущим днем, однако стоимость бензина и дизеля остается на рекордно высоких уровнях.
Фото: цены на АЗС по состоянию на 6 августа (инфографика РБК-Украина)
Самый дешевый бензин А-95 среди крупнейших сетей стоит 79,90 грн/л, тогда как самый дорогой - 85,40 грн/л. Дизельное топливо продается по цене от 89,90 грн/л до 95,90 грн/л (премиальное достигает 98,90 грн/л), а автогаз - от 42,90 грн/л до 44,50 грн/л.