Ястремська останньою з українок вилетіла з "Вімблдона"-2025

Даяна Ястремька, що залишалась єдиною представницею України на Вімблдонському турнірі, боролась за вихід до четвертого кола з іспанкою Джессікою Бузас Манейро. Українка вважалась фаворитко, але програла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

"Вімблдон"-2025, 3-тє коло

Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – 1:6, 6:2, 3:6

Розклади перед матчем

Іспанка в світовому рейтингу перебуває на 20 сходинок нижче за Ястремську. Вона – 62-га, тоді як наша співвітчизниця – на 42-й сходинці.

Тим не менш на шляху до 3-го кола турніру їй спочатку вдалося обіграти німкеню Еллу Зайдель – 6:3, 3:2 (відмова). Свій другий поєдинок спортсменка провела проти досвідченої американської тенісистки Софії Кенін. Незважаючи на статус аутсайдера, іспанка здобула перемогу над 28-ю ракеткою світу - 6:1, 7:6.

Раніше на кортах Ястремська та Бузас Манейро не перетиналася. У першому очному протистоянні аналітики віддавали невелику перевагу українці.

Як пройшла гра

У першому сеті в українки все не заладилося з самого початку. Вона вже в першому геймі віддала суперниці свою подачу, а потім, після обміну – ще дві. Сама ж брейків не робила. У підсумку – безрадісні 1:6.

У другій партії суперниці помінялися місцями. Тепер вже українка зробила стартовий спурт – 4:0. А потім тенісистки обмінялися своїми подачами, що й привело до підсумкових 6:2 на користь українки.

Все вирішувалося в третій партії, де трохи краще діяла іспанка. Саме вона зробила єдиний брейк у сеті – в четвертому геймі. І він виявився вирішальним. Ястремська, як не старалася, не змогла взяти бодай одну подачу суперниці. А перемагати лише на своїх – вже було недостатньо.

Підсумок партії – 6:3 на користь Бузас Манейро. Вона перемогла в матчі та йде в турнірі далі.

Далі – без українок

Україна ж залишилась без представниць на головному трав'яному "мейджорі".

Вже після першого кола зачохлила ракетку Марта Костюк, у другому - припинила виступи Юлія Стародубцева, в третьому – зійшли з дистанції Еліна Світоліна та Ястремська.