Світоліна вилетіла з "Вімблдона": українка не впоралась із 23-ю ракеткою світу
Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила боротьбу на Вімблдонському турнірі-2025, програвши бельгійці Елісі Мертенс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Подробиці матчу
У третьому раунді трав'яного мейджора українська тенісистка поступилася бельгійці, яка посідає 23-й рядок у світовому рейтингу.
Поєдинок завершився з рахунком 6:1, 7:6(4) на користь Мертенс. Зустріч тривала 1 годину та 41 хвилину.
Це була дев’ята особиста дуель між суперницями. До цього Світоліна мала перевагу в очних зустрічах - п’ять перемог проти трьох поразок.
Проте цього разу Мертенс впевнено переграла українку, взявши лише один брейк, але реалізувавши ключові моменти у другому сеті.
У наступному колі бельгійка зустрінеться з переможницею матчу між "нейтральною" Аріною Сабалєнкою та британкою Еммою Радукану (№40 WTA).
Як виступала Світоліна на турнірі
На шляху до третього раунду "Вімблдону" Еліна обіграла Анну Бондар із Угорщини (№75) у стартовому колі.
Потім без проблем розібралася з білорускою Александрою Саснович (№107 WTA).
Після поразки Світоліної, серед українок в одиночному розряді на "Вімблдоні"-2025 залишилася лише Даяна Ястремська. Вона 5 липня зіграє матч третього раунду проти представниці Іспанії Джессіки Бузас Манейро.
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