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Ястремская последней из украинок вылетела с "Уимблдона"-2025

Уимблдон, Суббота 05 июля 2025 16:54
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Ястремская последней из украинок вылетела с "Уимблдона"-2025 Фото: Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Даяна Ястремка, которая оставалась единственной представительницей Украины на Уимблдонском турнире, боролась за выход в четвертый круг с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Украинка считалась фавориткой, но проиграла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

"Уимблдон"-2025, 3-й круг

Даяна Ястремская (Украина) - Джессика Бузас Манейро (Испания) - 1:6, 6:2, 3:6

Расклады перед матчем

Испанка в мировом рейтинге находится на 20 ступенек ниже Ястремской. Она - 62-я, тогда как наша соотечественница - на 42-й строчке.

Тем не менее на пути к 3-му кругу турнира ей сначала удалось обыграть немку Эллу Зайдель - 6:3, 3:2 (отказ). Свой второй поединок спортсменка провела против опытной американской теннисистки Софии Кенин. Несмотря на статус аутсайдера, испанка одержала победу над 28-й ракеткой мира - 6:1, 7:6.

Ранее на кортах Ястремская и Бузас Манейро не пересекалась. В первом очном противостоянии аналитики отдавали небольшое преимущество украинке.

Как прошла игра

В первом сете у украинки все не заладилось с самого начала. Она уже в первом гейме отдала сопернице свою подачу, а затем, после обмена - еще две. Сама же брейков не делала. В итоге - безрадостные 1:6.

Во второй партии соперницы поменялись местами. Теперь уже украинка сделала стартовый спурт - 4:0. А затем теннисистки обменялись своими подачами, что и привело к итоговым 6:2 в пользу украинки.

Все решалось в третьей партии, где чуть лучше действовала испанка. Именно она сделала единственный брейк в сете - в четвертом гейме. И он оказался решающим. Ястремская, как ни старалась, не смогла взять хотя бы одну подачу соперницы. А побеждать только на своих - уже было недостаточно.

Итог партии - 6:3 в пользу Бузас Манейро. Она победила в матче и идет в турнире дальше.

Дальше - без украинок

Украина же осталась без представительниц на главном травяном "мэйджоре".

Уже после первого круга зачехлила ракетку Марта Костюк, во втором - прекратила выступления Юлия Стародубцева, в третьем - сошли с дистанции Элина Свитолина и Ястремская.

Ранее мы писали о гламурной теннисистке из Украины, которая завоевала мировую прессу.

Также читайте о том, что более 20-ти сеяных вылетели из "Уимблдона"-2025 после первых матчей.

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Теннис Уимблдон Даяна Ястремская
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