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Костюк сенсаційно вилетіла з "Вімблдона"-2025, програвши в першому колі кваліфаєрці

Вімблдон, Вівторок 01 липня 2025 15:24
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Костюк сенсаційно вилетіла з "Вімблдона"-2025, програвши в першому колі кваліфаєрці Фото: Марта Костюк (Getty Imagas)
Автор: Андрій Костенко

Друга ракетка України Марта Костюк завершила виступи на Вімблдонському турнірі вже в першому колі, поступившись словенській тенісистці Вероніці Ер'явець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

"Вімблдон"-2025, 1-ше коло

Марта Костюк (Україна) – Вероніка Ер'явець (Словенія) – 6:3, 3:6, 4:6

Як пройшов матч

В першому сеті українка одразу програла власну подачу, а потім поступилась і на м'ячах суперниці (0:2). Проте в двох наступних геймах зрівняла рахунок. А завдяки брейку у восьмому геймі виграла партію – 6:3.

На початку другої парті суперниці обмінялися програшами власних подач, після чого словенка зробила ще один брейк, вирвавшись уперед – 5:2. Костюк вдалося виграти власну подачу, проте партія залишилась за Ер'явець – 6:3.

У третьому сеті вирішальним став дев'ятий гейм, в якому українка програла на власних м'ячах (4:5). Після цього Ер'явець у важкій боротьбі, але взяла-таки власну подачу, вигравши партію (6:4) і матч в цілому.

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