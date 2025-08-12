Ястремська несподівано знялась з турніру в Цинциннаті за дві години до матчу з Гофф

Матч із Коко Гофф не відбудеться

Сьогодні, 12 серпня, Ястремська мала зустрітися з другою ракеткою світу Коко Гофф (США) у матчі третього кола (1/16 фіналу). Однак українка несподівано знялася зі змагань за дві години до анонсованого початку зустрічі. Точну причину такого рішення наразі не повідомляють.

Таким чином, Гофф автоматично пройшла до четвертого раунду турніру, де зіграє проти переможниці пари Альона Остапенко (Латвія) – Лючія Бронцетті (Італія).

Результати Ястремської в Цинциннаті

У стартовому матчі змагання Ястремська здолала болгарку Вікторію Томову в трьох сетах ( 6:4, 2:6, 6:2).

Наступним турніром для українки стане Відкритий чемпіонат США, який стартує 24 серпня.

Українки на турнірі

Після зняття Ястремської в одиночному розряді Цинциннаті не залишилося представниць України.

Раніше Юлія Стародубцева у першому колі поступилася француженці Леолії Жанжан.

У другому колі зійшла з дистанції Еліна Світоліна, після поразки Барборі Крейчиковій з Чехії.

А Марта Костюк знялася зі змагань через травму. У 3-му колі вона мала грати з Ігою Свьонтек з Польщі.

Тепер лише в парній сітці продовжує виступи Людмила Кіченок – 13 серпня вона разом з австралійкою Еллен Перес проведе матч другого кола.