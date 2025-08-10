ua en ru
Ястремська на нервах пробилась в третє коло "тисячника" в Цинциннаті та може перетнутися з Гофф

Цинциннаті, Неділя 10 серпня 2025 21:11
Ястремська на нервах пробилась в третє коло "тисячника" в Цинциннаті та може перетнутися з Гофф
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України та 31-ша у світі Даяна Ястремська розпочала боротьбу на "тисячнику" в американському Цинциннаті з другого кола. Де не без проблем здолала 102-гу в світі болгарку Вікторію Томову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

WTA 1000. Цинциннаті. 2-ге коло

Даяна Ястремська (Україна) – Вікторія Томова (Болгарія) – 6:4, 2:6, 6:2

Напружений початок та камбек суперниці

У першій партії боротьба була максимально рівною. Тенісистки по черзі брали гейми і після восьмого рахунок був – 4:4. Але кінцівка залишилася за Ястремською. Українка впевнено виграла свою подачу, а потім реалізувала брейк-пойнт на прийомі – 6:4.

Другий сет розпочався із двох взаємних брейків, проте згодом Томова зуміла перехопити ініціативу. Болгарка домінувала на задній лінії і виграла чотири гейми поспіль – 2:6.

Переможна розв'язка

У третій, вирішальній партії Ястремська діяла агресивніше й одразу зробила ривок із трьох виграних геймів поспіль.

Попри спроби Томової повернути інтригу, українка впевнено утримувала перевагу. Крапку в матчі поставив ще один брейк на подачі суперниці у восьмому геймі — 6:2.

Що далі

Ястремська вперше в кар'єрі вийшла в третє коло турніру в Цинциннаті. Там вона зустрінеться з переможницею матчу між другою ракеткою світу Коко Гофф зі США та китаянкою Сінь Ю Ван.

В основі змагання WTA 1000 у Цинциннаті були заявлені чотири українки.

Раніше Юлія Стародубцева в першому колі поступилась французькій кваліфаєрці Леолії Жанжан.

А Марта Костюк у другому раунді розгромила німкеню Татьяну Марію.

Еліна Світоліна свій матч другого кола з дворазовою чемпіонкою "мейджорів" зіграє в ніч проти 11 серпня.

