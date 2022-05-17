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Стремимся сохранить жизни украинцев: Резников назвал необходимое Украине оружие

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украине нужно оружие, способное поражать противника на дальних дистанциях. Такие вооружения сохранят жизни украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Война разрушает украинскую экономику. С каждым днем ​​увеличивается потребность в ресурсах для восстановления. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса", - написал в своем Facebook Резников.

Он уточнил, что Украина стремится победить врага и освободить захваченные территории в кратчайшие сроки. Глава Минобороны также отметил, что России нельзя дать затянуть войну.

"Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупке оружия максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей", - подчеркнул министр.

Напомним, 7 мая президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, в который войдут поставки вооружений.

При рассмотрении инициативы американского лидера Палата представителей увеличила пакет помощи Украине до 40 млрд долларов.

Отметим, в ночь на 17 мая Сенат США подавляющим большинством одобрил выделение Украине 40 млрд долларов. Окончательно голосование по этому пакету пройдет 19 мая.

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