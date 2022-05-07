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Байден объявил о новом пакете помощи Украине: что в него войдет

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Вашингтон, Суббота 07 мая 2022 00:56
Байден объявил о новом пакете помощи Украине: что в него войдет Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США объявил о выделении Украине нового пакета помощи. В него войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Поддержка США и наших союзников сыграла решающую роль в том, чтобы помочь Украине выиграть битву за Киев и помешать военным целям Путина в Украине", - заявил Байден.

По информации Reuters, размер пакета военной помощи составляет 150 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден подпишет законопроект о введении ленд-лиза для Украины 9 мая. Новый закон ускорит поставки в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. После того как он вступит в силу, глава Штатов должен установить ускоренные процедуры поставки для нашей страны.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о введении ленд-лиза для нашей страны. За законопроект проголосовали 417 конгрессменов.

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