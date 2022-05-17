Прагнемо зберегти життя українців: Резніков назвав необхідну Україні зброю

Україні потрібна зброя, здатна вражати противника на далеких дистанціях. Такі озброєння збережуть життя українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Війна руйнує українську економіку. З кожним днем збільшується потреба в ресурсах для відновлення. Затягування війни тягне за собою ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи", - написав у своєму Facebook Резніков.
Він уточнив, що Україна прагне перемогти ворога і звільнити захоплені території в найкоротші терміни. Глава Міноборони також зазначив, що Росії не можна дати затягнути війну.
"Тому ми дуже зацікавлені в отриманні міжнародної допомоги, купівлі зброї максимально швидко і в потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, Авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, 7 травня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів, до якого увійдуть постачання озброєнь.
При розгляді ініціативи американського лідера Палата представників збільшила пакет допомоги Україні до 40 млрд доларів.
Зазначимо, в ніч на 17 травня Сенат США переважною більшістю схвалив виділення Україні 40 млрд доларів. Остаточно голосування по цьому пакету пройде 19 травня.
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