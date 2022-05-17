Сенат США продвигает законопроект о помощи Украине на 40 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Во время процедурного голосования 81 сенатор проголосовал за, а 11 - против. При этом ожидается, что в среду Сенат уже окончательно примет закон. Если в него не будут внесены изменения, то его подпишет президент США Джо Байден, и закон вступит в силу.

Общественная поддержка помощи Украине остается стабильной и сильной. Опрос Университета Монмута, проведенный в понедельник, показал, что 77% американцев поддерживают отправку оружия в Украину. В телефонном опросе 807 взрослых, проведенном с 5 по 9 мая, погрешность составила 3,5 процентных пункта.