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Сенат США продвигает законопроект о помощи Украине на 40 млрд долларов

Новина українською →
США, Вторник 17 мая 2022 05:52
Сенат США продвигает законопроект о помощи Украине на 40 млрд долларов Фото: Сенат США во время процедурного голосования одобрил предоставление помощи Украине (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сенат США подавляющим большинством голосов во время процедурного голосования одобрил предоставление помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Во время процедурного голосования 81 сенатор проголосовал за, а 11 - против. При этом ожидается, что в среду Сенат уже окончательно примет закон. Если в него не будут внесены изменения, то его подпишет президент США Джо Байден, и закон вступит в силу.

Общественная поддержка помощи Украине остается стабильной и сильной. Опрос Университета Монмута, проведенный в понедельник, показал, что 77% американцев поддерживают отправку оружия в Украину. В телефонном опросе 807 взрослых, проведенном с 5 по 9 мая, погрешность составила 3,5 процентных пункта.

Напомним, 7 мая Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, в который войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Рассматривая инициативу американского лидера Палата представителей увеличила пакет помощи Украине до 40 млрд долларов.

Мы также писали о том, что Сенат США из-за новой поправки не смог быстро принять пакет помощи Украине на 40 млрд долларов.

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