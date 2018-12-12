Стрельба в Страсбурге: МИД опубликовало рекомендации украинцам во Франции

Фото: Рождественская ярмарка в Страсбурге (twitter.com/UkrZaKordonom)

Украинцам во Франции советуют носить с собой документы в связи со стрельбой в Страсбурге

В связи с терактом в Страсбурге и массовыми акциями протеста во Франции Министерство иностранных дел Украины (МИД) опубликовало рекомендации украинским гражданам, которые сейчас находятся во Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Консульскую службу МИД.

Отмечается, что с учетом проведения французскими правоохранительными органами в Страсбурге специальной операции, на границе Франции временно усилен личный и паспортный контроль.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые планируют осуществить поездку во Францию, проявлять бдительность и осмотрительность во время пребывания в местах повышенного риска и скопления людей (рождественские ярмарки, уличные спектакли, концертные площадки, аэропорты, вокзалы, места религиозного культа, известные исторические памятники)", - говорится в сообщении МИД.

Также гражданам Украины советуют выполнять все законные указания и рекомендации сил безопасности и местной власти Франции. Также стоит быть готовыми к проверке документов и транспортных средств. Стоит носить при себе документы, удостоверяющие личность.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, рекомендуем гражданам обращаться в посольство Украины во Франции по номеру круглосуточной "горячей линии": +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57", - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по предварительным данным МИД, граждан Украины нет среди жертв и пострадавших во время стрельбы в Страсбурге. В МИД также сообщили, что в связи с повышенными мерами безопасности власти перекрыли дорогу в Германию.

По данным французских СМИ, неизвестный, который устроил стрельбу в Страсбурге, выехал с рождественской ярмарки на такси. В результате теракта в Страсбурге погибли 3 человека и 13 получили ранения.