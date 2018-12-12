Стрілянина у Страсбурзі: МЗС опублікувало рекомендації українцям у Франції

Фото: Різдвяний ярмарок у Страсбурзі (twitter.com/UkrZaKordonom)

Українцям у Франції радять носити із собою документи у зв'язку зі стріляниною в Страсбурзі

У зв'язку із терактом у Страсбурзі та масовими акціями протесту у Франції Міністерство закордонних справ України (МЗС) опублікувало рекомендації щодо поведінки українським громадянам, які наразі перебувають у Франції. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Консульську службу МЗС.

Зазначається, що з огляду на проведення французькими правоохоронними органами в Страсбурзі спеціальної операції, на кордоні Франції тимчасово посилено особистий та паспортний контроль.

"Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздку до Франції, виявляти пильність та обачність під час перебування в місцях підвищеного ризику та скупчення людей (різдвяні ярмарки, вуличні вистави, концертні майданчики, аеропорти, вокзали, місця релігійного культу, відомі історичні пам’ятки)", - йдеться у повідомленні МЗС.

Також громадянам України радять виконувати усі законні вказівки і рекомендації сил безпеки та місцевої влади Франції. Також варто бути готовими до перевірки документів і транспортних засобів. Варто носити при собі документи, які посвідчують особу.

"У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, рекомендуємо громадянам звертатися до посольства України у Франції за номером цілодобової "гарячої лінії": +33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua або cons_fr@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57", - додали в прес-службі відомства.

Нагадаємо, за попередніми даними МЗС, громадян України немає серед жертв і постраждалих під час стрілянини в Страсбурзі. У МЗС також повідомили, що у зв'язку з підвищеними заходами безпеки влада перекрила дорогу до Німеччини.

За даними французьких ЗМІ, невідомий, який влаштував стрілянину в Страсбурзі, виїхав з різдвяного ярмарку на таксі. В результаті теракту в Страсбурзі загинули 3 людини і 13 отримали поранення.