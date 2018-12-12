Стрілянина у Франції: поліція просить мешканців не залишати оселі

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Місцевою владою відкрито відділення публічної інформації

У зв’язку із стріляниною на Різдвяному ярмарку у місті Страсбург (Франція) поліція рекомендувала мешканцям не виходити із осель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Постійне представництво України при Раді Європи у Facebook.

"У зв'язку з надзвичайними подіями у центрі Страсбурга місцева поліція рекомендує мешканцям міста залишатися у своїх оселях", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, місцевою владою відкрито відділення публічної інформації за телефоном 0 811 000667.

"У разі термінової потреби ви можете зв'язатись з нашим черговим за телефоном +33758353468. Також у разі потреби ви можете звернутись до Посольства України у Франції за номером телефону цілодобової "гарячої лінії": 0143060737 (+33143060737), e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua або cons_fr@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +380442381657", - зазначено у повідомленні представництва.

До уваги громадян України! У зв'язку з надзвичайними подіями у центрі Страсбурга місцева поліція рекомендує мешканцям... Опубліковано Постійне представництво України при Раді Європи Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході стрільби на Різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі загинули дві людини.

РБК-Україна повідомляло, що особистість стрілка була встановлена, наразі тривають його пошуки, оскільки він втік з місця злочину.