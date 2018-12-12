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Невідомий, який влаштував стрілянину в Страсбурзі втік на таксі

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 04:23
Невідомий, який влаштував стрілянину в Страсбурзі втік на таксі
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Стрілок був поранений в ході спецоперації правоохоронців

Невідомий, який влаштував стрілянину в Страсбурзі (Франція), виїхав з різдвяного ярмарку на таксі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Так, водій розповів поліції про здобуте стрілком в ході спецоперації поранення. Джерело в поліції Франції розповіло France Info, що стрілок викрав у таксиста машину.

На пошуки стрілка мобілізували не менше 600 поліцейських і жандармів.

"350 осіб в даний час мобілізовані на місцях, щоб спробувати знайти стрільця, а також 100 осіб із судової поліції. 2 вертольоти, бригади і спецназ, солдати BRI і Sentinel знаходяться на землі", - заявив міністр внутрішніх справ Франції.

Повідомляється, що мер Страсбурга поінформував про закриття різдвяного ярмарку та скасування запланованих вистав.

"Всі наші думки про жертв ісламістської бійні в Страсбурзі і про їх близьких, а також про сили правопорядку і команди рятувальників. Мають відбутися радикальні зміни, оскільки політика по боротьбі з тероризмом явно провалюється", - написала лідер правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен в Twitter.

Тереза Мей також прокоментувала стрілянину в Страсбурзі.

"Приголомшена і засмучена жахливим нападом у Страсбурзі. Мої думки з усім французьким народом", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини на ярмарку загинули чотири людини.

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