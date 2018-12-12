Невідомий, який влаштував стрілянину в Страсбурзі втік на таксі

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Стрілок був поранений в ході спецоперації правоохоронців

Невідомий, який влаштував стрілянину в Страсбурзі (Франція), виїхав з різдвяного ярмарку на таксі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Так, водій розповів поліції про здобуте стрілком в ході спецоперації поранення. Джерело в поліції Франції розповіло France Info, що стрілок викрав у таксиста машину.

На пошуки стрілка мобілізували не менше 600 поліцейських і жандармів.

"350 осіб в даний час мобілізовані на місцях, щоб спробувати знайти стрільця, а також 100 осіб із судової поліції. 2 вертольоти, бригади і спецназ, солдати BRI і Sentinel знаходяться на землі", - заявив міністр внутрішніх справ Франції.

Повідомляється, що мер Страсбурга поінформував про закриття різдвяного ярмарку та скасування запланованих вистав.

"Всі наші думки про жертв ісламістської бійні в Страсбурзі і про їх близьких, а також про сили правопорядку і команди рятувальників. Мають відбутися радикальні зміни, оскільки політика по боротьбі з тероризмом явно провалюється", - написала лідер правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен в Twitter.

Тереза Мей також прокоментувала стрілянину в Страсбурзі.

"Приголомшена і засмучена жахливим нападом у Страсбурзі. Мої думки з усім французьким народом", - написала вона.

Événement en cours à #Strasbourg

Point de situation n°3 à 23h15#RT pic.twitter.com/KMC2iT8ziP — Préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) December 11, 2018

Shocked and saddened by the terrible attack in Strasbourg. My thoughts are with all of those affected and with the French people. — Theresa May (@theresa_may) December 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини на ярмарку загинули чотири людини.