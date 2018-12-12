Українців немає серед жертв і постраждалих при стрілянині в Страсбурзі

Фото: посилені заходи безпеки в Страсбурзі (twitter.com/maxhofmann)

В українському представництві при Раді Європи працює гаряча лінія

Громадян України, за попередніми даними, немає серед жертв і постраждалих при стрілянині в Страсбурзі (Франція). Про це повідомив постпред України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, офіційні дані свідчать про трьох загиблих і 11 поранених в результаті стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі.

"За попередніми даними, наданими на гарячій лінії Страсбурга, громадян України серед постраждалих немає. Однак ми будемо уточнювати цю інформацію", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що у зв'язку з підвищеними заходами безпеки влада перекрила дорогу на Німеччину. Нападника продовжують шукати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Франції запровадило посилені заходи безпеки після стрілянини в Страсбурзі. Заходи полягають в посиленому контролі на кордонах, а також різдвяних ринків, щоб попередити аналогічні атаки.

Також повідомлялося, що після стрілянини поліція просила жителів не залишати будинки.