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Стрельба в синагоге в США: нападавший имел антисемитский мотив

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 18:20
Фото: США (pixabay.com)
Фото: США (pixabay.com)

Сейчас известно, что Роберт Боуэрс действовал самостоятельно

Представитель прокуратуры штата Пенсильвания Скотт Брейди на пресс-конференции в Питтсбурге сообщил, что у следствия пока нет данных о возможных сообщниках Роберта Боуерса, который устроил стрельбу в синагоге "Дерево Жизни". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Брейди, в ходе предыдущих допросов Боуэрс заявил, что действовал исходя из собственных убеждений.

"Боуэрс говорил о желании устроить геноцид и убивать евреев. Его заявления совпадают с тем, что подозреваемый ранее писал в соцсетях", - рассказал представитель прокуратуры.

Брейди добавил, что даже после ранения и захвата правоохранителями, 46-летний Боуэрс продолжал оскорблять евреев.

Кроме того, мэр города Питтсбург Билл Педуто отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что трагедии в синагоге можно было избежать при наличии там вооруженной охраны. По словам Педуто, невозможно предсказать поведение человека с иррациональным поведением.

"Как можно подумать о том, что кто-то зайдет в синагогу во время богослужения и начнет убивать там людей", - заявил он.

Также, власти штата опубликовала список жертв нападения на синагогу "Дерево жизни". Почти все жертвы - пожилые люди.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства призвал мировое сообщество вместе бороться с антисемитизмом после стрельбы в Питтсбурге.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп предложил усилить меры безопасности в американских храмах после стрельбы в Питтсбурге.

По последним данным, в результате стрельбы в синагоге "Дерево Жизни" погибли не менее 11 человек. Нападавшему уже предъявлено обвинение по 29 пунктам.

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