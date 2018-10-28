Трамп предложил усилить меры безопасности в храмах после стрельбы в Питтсбурге

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

По мнению Трампа, вооруженная охрана могла бы остановить нападавшего

Президент США Дональд Трамп предлагает усилить меры безопасности в американских храмах после стрельбы в синагоге в Питтсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире CBS.

По мнению Трампа, наличие вооруженного охранника в синагоге могло бы остановить нападавшего.

"Возможно, никто бы не погиб, кроме, пожалуй, самого нападавшего…Мне не нравится об этом думать, но, возможно, это одно из решений. Людям нужна защита", - отметил он.

Напомним, по последним данным, в результате стрельбы в Питтсбурге погибли 11 человек. Арестованному стрелку Роберту Бауэрсу предъявили обвинение по 29 уголовным статьям федерального законодательства США.

Массовый расстрел в синагоге Древо Жизни произошел 27 октября. По словам очевидцев, нападавший кричал "Все евреи должны умереть". На момент трагедии в здании могли находиться до 100 человек. В числе погибших также значатся четверо полицейских. За месяц до нападения, Бауэрс разместил фото, которые демонстрируют результаты его тренировок в стрельбе. По некоторым данным, перед нападением он также публиковал антисемитские посты.



