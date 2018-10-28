ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Трамп предложил усилить меры безопасности в храмах после стрельбы в Питтсбурге

Новости » Политика    28.10.2018 - 12:05
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

По мнению Трампа, вооруженная охрана могла бы остановить нападавшего

Президент США Дональд Трамп предлагает усилить меры безопасности в американских храмах после стрельбы в синагоге в Питтсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире CBS.

По мнению Трампа, наличие вооруженного охранника в синагоге могло бы остановить нападавшего.

"Возможно, никто бы не погиб, кроме, пожалуй, самого нападавшего…Мне не нравится об этом думать, но, возможно, это одно из решений. Людям нужна защита", - отметил он.

Напомним, по последним данным, в результате стрельбы в Питтсбурге погибли 11 человек. Арестованному стрелку Роберту Бауэрсу предъявили обвинение по 29 уголовным статьям федерального законодательства США.

Массовый расстрел в синагоге Древо Жизни произошел 27 октября. По словам очевидцев, нападавший кричал "Все евреи должны умереть". На момент трагедии в здании могли находиться до 100 человек. В числе погибших также значатся четверо полицейских. За месяц до нападения, Бауэрс разместил фото, которые  демонстрируют результаты его тренировок в стрельбе. По некоторым данным, перед нападением он также публиковал антисемитские посты.


 

Стало известно, из какого оружия стреляли в синагоге
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь