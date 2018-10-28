Нетаньяху призвал мировое сообщество вместе бороться с антисемитизмом

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху выразил соболезнование в связи с массовым расстрелом в синагоге в Питтсбурге

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства призвал мировое сообщество вместе бороться с антисемитизмом после стрельбы в Питтсбурге (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский "9 канал".

Сообщается, что заседание правительства Израиля началось с минуты молчания в память о жертвах расстрела в синагоге в Питтсбурге.

"Я призываю весь мир объединиться в повсеместной борьбе с антисемитизмом. Сегодня, к сожалению, мы говорим о США, где накануне произошло самое крупное антисемитское преступление в истории страны, но также, конечно, и о Западной Европе, где сегодня идет тяжелая борьба против проявлений новых типов антисемитизма", - отметил Нетаньяху.

Он также добавил, что мировое сообщество должно объединиться для борьбы с радикальным исламизмом.

"Это начинается с евреев, но никогда не заканчивается на евреях", - подчеркнул израильский премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил усилить меры безопасности в американских храмах после стрельбы в Питтсбурге.

По последним данным, в результате стрельбы в синагоге Древо Жизни погибли не менее 11 человек. Нападавшему уже выдвинули обвинения по 29 пунктам.