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Стрілянина у синагозі в США: нападник мав антисемітський мотив

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 18:20
Фото: США (pixabay.com)
Фото: США (pixabay.com)

Наразі відомо, що Роберт Боуерс діяв самостійно

Представник прокуратури штату Пенсильванія Скот Брейді на прес-конференції в Піттсбурзі повідомив, що у слідства поки немає даних про можливих спільників Роберта Боуерса, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево Життя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Брейді, в ході попередніх допитів Боуерс заявив, що діяв виходячи з власних переконань.

"Боуерс говорив про бажання влаштувати геноцид і вбивати євреїв. Його заяви співпадають з тим, що підозрюваний раніше писав у соцмережах", - розповів представник прокуратури.

Брейді додав, що навіть після поранення та захоплення правоохоронцями, 46-річний Боуерс продовжував ображати євреїв.

Крім того, мер міста Піттсбург Білл Педуто відреагував на слова президента США Дональда Трампа про те, що трагедії в синагозі можна було уникнути при наявності там озброєної охорони. За словами Педуто, неможливо передбачити поведінку людини з ірраціональною поведінкою.

 "Як можна подумати про те, що хтось зайде в синагогу під час богослужіння і почне вбивати там людей", - заявив він.

Також, влада штату опублікувала список жертв нападу на синагогу "Дерево життя". Майже всі жертви - літні люди.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на відкритті засідання уряду закликав світове співтовариство разом боротися з антисемітизмом після стрілянини в Піттсбурзі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трампзапропонував посилити заходи безпеки в американських храмах після стрілянини в Піттсбурзі.

За останніми даними, в результаті стрілянини в синагозі "Дерево Життя" загинули не менше як 11 людей. Нападнику вже висунули звинувачення по 29 пунктам.

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