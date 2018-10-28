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Стрельба в США: нападавшего обвинили по 29 уголовным статьям

Новости » Политика    28.10.2018 - 07:07
Фото: США (pixabay.com)
Фото: США (pixabay.com)

Власти подтвердили гибель 11 человек вследствие стрельбы в синагоге

Роберту Боуэрсу, устроившему стрельбу в синагоге CША, предъявили обвинение по 29 уголовным статьям федерального законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Предъявленные обвинения касаются 11 статей о препятствовании исполнению религиозного культа посредством убийства верующих, 11 статей об использовании огнестрельного оружия для совершения убийства, четыре статьи о нанесении телесных повреждений сотрудникам правопорядка и три статьи о насильственных действиях с применением огнестрельного оружия. 

Отметим, ранее об "ужесточении закона" о смертной казни в связи с нападением на синагогу говорил также президент США Дональд Трамп.

В настоящий момент смертная казнь является законным наказанием в 30 американских штатах, а также в федеральном законодательстве.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в США, произошедшей в синагоге.

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