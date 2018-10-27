В США произошла стрельба в синагоге, есть погибшие

Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В результате стрельбы погибли по меньшей мере 4 человека

В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) произошла стрельба в синагоге, погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал KDKA2.

По данным телеканала, стрельба произошла в синагоге "Дерево жизни".

Отмечается, что когда полицейские прибыли на место происшествия, по ним был открыт огонь. Правоохранители использовали свои автомобили для защиты, однако двое были застрелены.

Как сообщается, в результате стрельбы погибли 4 человека. Нескольким людям удалось спастись. Кроме того правоохранители пытаются спасти других.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы, открытой в магазине города Джефферсонтаун (штат Кентукки), погибли 2 человека. Стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке возле магазина.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Тафт на юге штата Техас (США) в перестрелке на первый день рождения ребенка погибли четыре человека.

Так, инцидент произошел вечером 14 октября, когда на день рождения ребенка произошел конфликт двух семей, который закончился стрельбой. В результате инцидента четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения. Двое подозреваемых скрылись с места происшествия.