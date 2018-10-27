Стрілянина в синагозі в США: кількість жертв збільшилася до 8

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Підозрюваний здався поліції

Внаслідок стрілянини в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсильванія) загинули 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал KDKA2.

Як повідомляється, підозрюваний в стрілянині чоловік здався правоохоронцям. Наразі його допитують.

Зазначається, що в результаті стрілянини 8 людей загинули, серед них - 3 поліцейських.

Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в синагозі "Дерево життя" в місті Пітсбург (штат Пенсильванія) сталася стрілянина. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих.

Раніше, РБК-Україна повідомляло, що в магазині американського міста Джефферсонтаун (штат Кентуккі) сталася стрілянина, внаслідок чого загинули 3 людини. Стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.