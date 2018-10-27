ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Стрілянина в синагозі в США: кількість жертв збільшилася до 8

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 18:48
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Підозрюваний здався поліції

Внаслідок стрілянини в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсильванія) загинули 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал KDKA2.

Як повідомляється, підозрюваний в стрілянині чоловік здався правоохоронцям. Наразі його допитують.

Зазначається, що в результаті стрілянини 8 людей загинули, серед них - 3 поліцейських.

Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в синагозі "Дерево життя" в місті Пітсбург (штат Пенсильванія) сталася стрілянина. Спочатку було відомо про чотирьох загиблих.

Раніше, РБК-Україна повідомляло, що в магазині американського міста Джефферсонтаун (штат Кентуккі) сталася стрілянина, внаслідок чого загинули 3 людини. Стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.

Влада США розслідує розсилку бомб топ-демократам за два тижні до виборів Будівлю з офісом CNN відкрито після евакуації
Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся