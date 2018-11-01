Стрельба в Питтсбурге: стрелок не признал свою вину

Фото: Роберт Боуэрс (flickr.com/IU.Center)

Боуэрсу предъявили обвинения по 44 пунктам, среди которых преступления на почве ненависти и нетерпимости

Роберт Боуэрс, устроивший стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге, не признал вину по всем пунктам обвинения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Боуэрсу предъявили обвинения по 44 пунктам, среди которых преступления на почве ненависти и нетерпимости. Обвинения составляют 29 уголовных статей федерального законодательства. Ему грозит смертная казнь.

Напомним, ранее представитель прокуратуры штата Пенсильвания Скотт Брейди на пресс-конференции в Питтсбурге сообщил, что у следствия пока нет данных о возможных сообщниках Роберта Боуерса, который устроил стрельбу в синагоге "Дерево Жизни".

Отметим, 27 октября в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) Боуэрс, вооруженный штурмовой винтовкой AR-15 и тремя пистолетами, устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в результате которой погибли 11 человек, еще шесть были ранены.

После того как полицейским удалось ранить Боуэрса, он сдался и был задержан. Позже стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу в синагоге "Дерево жизни" перед нападением выкрикивал антисемитские лозунги.