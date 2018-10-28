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Стрельба в синагоге в США: нападавший выкрикивал антисемитские лозунги

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 01:21
Фото: полиция (из открытых источников)
Фото: полиция (из открытых источников)

Нападавший, заходя в здание синагоги, выкрикивал антисемитские лозунги

Мужчина, устроивший стрельбу в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания), перед нападением выкрикивал антисемитские лозунги.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KDKA CBS Pittsburg.

Как сообщается, нападавший выкрикивал лозунги с пожеланием смерти посетителям синагоги. Сразу после этого он начал стрелять по собравшимся.

Отметим, нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США выступил за смертный приговор для злоумышленника, который устроил стрельбу на собрании в синагоге в городе Питтсбург (штат Пенсильвания).

Так, в интервью для американских СМИ Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял собрания в синагоге в американском городе Питтсбург, завбравши жизни 8-х лиц, заслуживает на смертный приговор.

Кроме того, в результате стрельбы погибли не менее 10 человек.

Стрельба в синагоге в США: число погибших возросло Трамп выступил за смертный приговор нападавшему на синагогу в Питтсбурге
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикинападениеСтрельба
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