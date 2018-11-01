Стрілянина в Піттсбурзі: стрілець не визнав свою провину

Фото: Роберт Боуерс (flickr.com/IU.Center)

Боуерсу пред'явили звинувачення по 44 пунктам, серед яких злочини на ґрунті ненависті та нетерпимості

Роберт Боуерс, який влаштував стрілянину в синагозі в американському Піттсбурзі, не визнав свою провину за всіма пунктами звинувачення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Боуерсу пред'явили звинувачення з 44 пунктів, серед яких злочини на ґрунті ненависті та нетерпимості. Звинувачення складають 29 кримінальних статей федерального законодавства. Йому загрожує смертна кара.

Нагадаємо, раніше представник прокуратури штату Пенсільванія Скотт Брейді на прес-конференції в Піттсбурзі повідомив, що у слідства поки немає даних про можливих спільників Роберта Боуерса, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево Життя".

Відзначимо, 27 жовтня в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) Боуерс, озброєний штурмовою гвинтівкою AR-15 і трьома пістолетами, влаштував стрілянину в синагозі "Древо життя", в результаті якої загинуло 11 осіб, ще шестеро були поранені.

Після того як поліцейським вдалося поранити Боуерса, він здався і був затриманий. Пізніше стало відомо, що чоловік, який влаштував стрілянину в синагозі "Дерево життя" перед нападом викрикував антисемітські гасла.