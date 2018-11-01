Стрельба в Питтсбурге: стрелку предъявили обвинения по 44 пунктам

Флаг: флаг США (flickr.com/usembassykyiv)

Боуэрсу грозит максимальное возможное наказание в виде смертной казни

В Соединенных Штатах Федеральная коллегия присяжных заседателей предъявила открывшему стрельбу в синагоге Питтсбурга Роберту Боуэрсу обвинения по 44 пунктам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Среди прочего, обвинения касаются преступлений, совершаемых на почве ненависти и нетерпимости.

Боуэрсу грозит максимальное возможное наказание в виде смертной казни.

Напомним, 27 октября в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) Боуэрс, вооруженный штурмовой винтовкой AR-15 и тремя пистолетами, устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в результате которой погибли 11 человек, еще шесть были ранены.

После того как полицейским удалось ранить Боуэрса, он сдался и был задержан.

Позже стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу в синагоге "Дерево жизни" перед нападением выкрикивал антисемитские лозунги.